L’agriculture sociale menacée faute de financement pérenne à Bruxelles

Près de 200 organisations et professionnels de la santé mentale, de l’agriculture, du secteur social et du monde académique tirent mardi la sonnette d’alarme après l’annonce par l’ASBL Nos Oignons, active dans l’agriculture sociale et de soins à Bruxelles et en Brabant wallon, de mettre fin à ses activités faute de soutien financier public, durable et suffisant.

Un paradoxe, dénonce l’ASBL qui déplore dans la foulée l’incohérence entre les promesses et ambitions exprimées par les représentants politiques et le manque de soutien financier envers le secteur alors que la crise de la santé mentale est sans précédent en Belgique.

Le nombre de personnes en incapacité de longue durée pour burn-out ou dépression a en effet augmenté de 44% entre 2018 et 2023 tandis que près d’un Belge sur cinq souffre de troubles de santé mentale. Face à ce constat qualifié d'”alarmant” et malgré le fait que l’agriculture sociale et de soins est de plus en plus reconnue, son financement est “largement insuffisant”, dénoncent les acteurs de terrain.

► Interview | L’ASBL Nos Oignons fait germer du lien social pour les personnes en souffrance

Outre l’ASBL Nos Oignons, l’ensemble des activités d’agriculture sociale et de soins existant en Wallonie risquent de s’arrêter d’ici la fin 2027, poursuivent les signataires. Les projets ne bénéficient toujours pas de perspectives durables et ce malgré un travail de proposition porté depuis plus de trois ans entre autres au sein du “Collectif Agriculture Sociale en Wallonie.”

“Au vu de la crise des trois santés interconnectées – humaine, sociale et environnementale -, cette solution est rentable pour la société. Il est urgent d’agir pour ne pas perdre l’expertise de l’ASBL Nos Oignons, et de ses collègues à peine mieux lotis”, concluent les signataires.

Depuis 2017, plus de 1.500 personnes ont été accueillies dans 330 fermes en Belgique francophone, dont 700 (550 en 2025) accompagnées par l’ASBL Nos Oignons en Brabant wallon et à Bruxelles.

Belga