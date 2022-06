L’agence spatiale européenne publie un nouveau catalogue de la Voie Lactée

Il s’agit d’une véritable carte en trois dimensions de la galaxie.

Depuis quelques années, le satellite Gaia cartographie le ciel et répertorie des données de plus d’un milliard d’étoiles. Grâce à ce satellite, l’agence spatiale européenne a publié un nouveau catalogue de la Voie Lactée, notre galaxie. La KUL, l’Université de Liège, l’ULB et l’Observatoire Royal de Belgique ont contribué à cette importante recherche.

Gaia du 21ème siècle permet de calculer le poids des étoiles, leur température ou leur composition et bien d’autres choses encore. “On veut savoir ce qu’il se passe dans la galaxie. On sait désormais qu’il y a un trou noir très massif au centre de la galaxie et Gaia va nous indiquer les mouvements autour de celui-ci”, explique Alain Jorissen, astronome à l’ULB.

“La moindre accélération va pouvoir être tractée, pour comprendre quels sont les mouvements actuels de notre galaxie et se demander ce qu’il s’est passé avant”, ajoute Ludovic Delchambre, astrophysicien à l’ULB.

■ Un reportage de Michel Geyer, Marjorie Fellinger, Laurence Paciarelli