Laboratoire écologique à ciel ouvert dans la cour centrale de la Faculté d’architecture de l’UCLouvain

Dans le cadre d’une collaboration avec Bozar et du programme européen Studiotopia, la Faculté d’architecture de l’UCLouvain transforme, le temps d’un workshop international, sa cour centrale située à Saint-Gilles en véritable laboratoire écologique à ciel ouvert.

L’objectif est de désimperméabiliser un espace urbain bruxellois, favoriser l’infiltration de l’eau, recréer un écosystème et expérimenter de nouvelles manières d’habiter le sol en ville. Pour mener à bien le chantier, très peu de matériel a été acheté, tout est réutilisé. Par exemple, les pavés retiré du sol servent à construire différents meubles, comme de futurs bancs. Quelques mètres plus loin, une grande structure en bois deviendra une guinguette pour les étudiants. Il s’agit en fait… de l’ancien sauna de la piscine Flow à Anderlecht, construit lors d’un ancien workshop de la faculté d’architecture.

Architectes, scientifiques et artistes travaillent ensemble sur le site de Saint-Gilles, ainsi qu’une soixantaine d’étudiants, dont la moitié vient de l’étranger.

Le projet s’inspire notamment du travail de l’artiste colombienne Delcy Morelos autour de la terre et de l’humus, en lien direct avec les enjeux urbains contemporains. Le résultat final est attendu ce vendredi.

◾Un reportage de Camille Tang Quynh – Charles Carpreau