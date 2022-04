La VUB va se doter d’une chaire japonaise, une première en Europe

Grâce au financement du gouvernement japonais.

C’est une chaire japonaise qui va bientôt voir le jour à la VUB, au sein du centre pour la sécurité, la diplomatie et la stratégie (CSDS) de la Brussels School of Governance. Ainsi, cette nouvelle chaire permettra d’étudier la politique japonaise, et la politique étrangère de ce pays : “nous sommes enthousiastes à l’idée de fournir une analyse de haute qualité sur la politique japonaise et la politique étrangère“, a notamment commenté Karel De Gucht, le président de la Brussels School of Governance.

Cette chaire voit le jour grâce à une dotation de 4,46 millions du gouvernement japonais, qui découle de travaux réalisés dans le cadre du “Japan Program” de la CSDS, depuis octobre 2020. “Nous apprécions le haut niveau de responsabilité et des compétences de gestion de l’équipe, et nous nous réjouissons d’une coopération future stable et à long terme grâce à l’établissement de la chaire Japon à la CSDS“, indique l’ambassadeur du Japon en Belgique, Makita Shimokawa.

La VUB est ainsi la première université d’Europe à bénéficier d’une telle chaire.

