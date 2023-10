La Ville de Bruxelles introduit un recours contre le refus de permis de la place de la Liberté

La Ville de Bruxelles a introduit un recours contre la décision d’Urban de refuser le permis pour le réaménagement de la Place de la Liberté, indique-t-elle par voie de communiqué.

“La place de la Liberté est une place historique qui constitue le centre du quartier Notre-Dame-aux-Neiges. La place elle-même est classée, tout comme les façades éclectiques qui l’entourent“, explique le communiqué. “En 1978, la Ville de Bruxelles a décidé de planter des arbres sur la place. Cependant, il n’a pas été tenu compte de la croissance continue de ces arbres, manquant de terreau pour se développer correctement. Aujourd’hui, le revêtement de la place est en très mauvais état, en partie à cause des racines des arbres qui poussent les pavés et les talus vers le haut. L’accès à la place est devenu difficile. C’est pourquoi la Ville a décidé d’introduire un permis pour réaménager la place fin 2022.”

Un avis contraignant de la Commission Royale des Monuments et Sites

Dans le cadre de la procédure de permis d’un espace public classé, la Commission Royale des Monuments et Sites doit émettre un avis, qu’Urban se doit de suivre. Dans ce cas-ci, la CRMS a émis un avis négatif, dénonçant le réaménagement en plain-pied et la préservation des arbres qui obstruent la vue sur les façades historiques de la place. “Selon la CRMS, les arbres actuels sont incompatibles avec la valorisation du patrimoine de la place et doivent donc être abattus dans le cadre de tout réaménagement“.

“Ce dernier point est inacceptable pour la Ville“, continue le communiqué.

Un Collège d’Urbanisme à venir

Après l’introduction du recours, il faudra attendre environ un mois pour que le Collège d’Urbanisme de la Région tienne une audience. La Ville de Bruxelles et le fonctionnaire délégué seront présents. Ce Collègue devra émettre lui aussi un avis, indicatif et non contraignant. “L’avis sera transmis au Gouvernement Bruxellois qui prendra la décision finale de délivrer ou non le permis. La Ville espère recevoir une décision début janvier 2024 afin de pouvoir démarrer les travaux“, conclut le communiqué.

E.V. – Photo : cabinet d’Anaïs Maes