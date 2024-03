La vente de l’e-cigarette jetable interdite en Belgique dès le 1er janvier 2025

La Belgique interdira à partir du 1er janvier prochain la vente de la cigarette électronique jetable, a annoncé samedi le ministre de la Santé publique, Frank Vandenbroucke, en rappelant son objectif de parvenir à une “génération sans tabac”.

“Notre pays a reçu l’accord de la Commission européenne à cet effet“, a-t-il indiqué dans un communiqué. “L’e-cigarette jetable fait beaucoup de tort à la société et à l’environnement. Ce produit nocif cible principalement nos jeunes. Je suis donc ravi de pouvoir le retirer du marché“, a souligné M. Vandenbroucke (Vooruit).

Selon lui, le tabagisme est l’une des premières causes de maladie et de décès évitables en Belgique.Dans le cadre du plan anti-tabac du ministre, une série de mesures ont été introduites, visant à ce que, d’une part, les fumeurs soient de plus en plus motivés à arrêter et, d’autre part, que les non-fumeurs ne commencent pas à fumer.

Ce plan préconisait l’interdiction de la vente de l’e-cigarette jetable à partir du 1er janvier 2025.

“Génération sans tabac”

Dès 2021, le ministre avait soumis à la Commission européenne une réglementation interdisant la cigarette électronique jetable. Cette semaine, le dossier soumis a enfin été approuvé, a indiqué M. Vandenbroucke.

Toutes les e-cigarettes jetables seront donc interdites à partir du 1er janvier prochain. L’arrêté royal qui les interdit est en cours d’élaboration.

Selon le ministre, la Belgique est le premier pays d’Europe à interdire la vente des cigarettes électroniques jetables effectivement – à l’exception, hors Union européenne, du Royaume-Uni.

“Notre objectif est une génération sans tabac et nous voulons que les citoyens, et les jeunes en particulier, soient mieux protégés et aient moins de contacts avec le tabac ou des produits à fumer alternatifs. En prenant cette mesure, nous retirons du marché un produit extrêmement nocif, qui est aussi bon marché et donc, attrayant pour les jeunes. La Belgique joue un rôle de pionnier en Europe pour affaiblir le lobby du tabac. Il s’agit d’un nouveau jalon dans notre lutte contre le tabagisme“, a-t-il conclu.

Belga – Photo : Belga