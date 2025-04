La “Tiktokeuse” condamnée pour menace envers un temple maçonnique à Bruxelles ne fera pas appel

La jeune femme de 23 ans condamnée par le tribunal correctionnel de Bruxelles jeudi à une peine de probation autonome pour avoir diffusé sur l’application Tiktok une vidéo dénonçant des rituels sataniques dans un temple maçonnique de Bruxelles ne fera pas appel. C’est ce qu’a confirmé vendredi à Belga son avocate.

La partie civile, le Cercle des amis philanthropes et la concierge du temple entre autres, ne fera pas non plus appel du jugement, se contentant de l’indemnité d’un euro symbolique, a indiqué son avocat. “Je souhaitais surtout que mes clients puissent être rassurés sur les intentions de la personne concernée“, s’est exprimé vendredi Me Laurent Kennes. La jeune femme, reconnue coupable de menaces, de harcèlement et de calomnie, a été condamnée à une peine de probation autonome, qui impose certains devoirs: se soumettre à une visite guidée du temple avec explications sur la franc-maçonnerie, rechercher un emploi, et ne plus diffuser sur les réseaux sociaux de message qui pourrait constituer une infraction pénale. En cas d’inexécution, elle devra purger une peine de quatre mois de prison.

Le 24 janvier, elle avait posté sur Tiktok, sous le pseudo “Supergirl”, une vidéo dans laquelle elle montrait le temple du Cercle des amis philanthropes à Bruxelles, affirmant qu’il était occupé par les Illuminati et que s’y déroulaient des rituels sataniques. La vidéo avait été visionnée 86.000 fois et avait généré 3.462 interactions. Le 2 février, le temple a été la cible de jets de pierres, brisant une fenêtre. Trois jours plus tard, quatre personnes ont pénétré illégalement à l’intérieur. Interpellée fin février, l’auteure de la vidéo a déclaré qu’elle avait voulu faire une blague et qu’elle n’avait pas imaginé que sa publication prendrait autant d’ampleur.

