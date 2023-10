La Stib transforme trois de ses propriétés en logements sociaux

La Stib a conclu un contrat avec l’ASBL “RENOVASSISTANCE” et l’agence immobilière sociale “Logement pour Tous” pour trois de ses biens.

Dans un communiqué, la Stib indique que “RENOVASSISTANCE” se charge de la rénovation des habitations. Celles-ci sont ensuite louées à des bénéficiaires sociaux de “Logement pour Tous”.

Ces trois biens sont situés sur les communes de Forest, Etterbeek et Schaerbeek. Ils abritent des sous-stations électriques et sont composés d’une habitation à l’avant tandis que la partie arrière accueille les équipements de la sous-station.

L’habitation située à Forest est transformée en une maison unifamiliale de trois chambres. L’habitation située à Schaerbeek est transformée en un appartement d’une chambre et un appartement de deux chambres. L’habitation située à Etterbeek est transformée en un duplex de trois chambres, un appartement de deux chambres et un appartement d’une chambre. Ces rénovations sont soit terminées, soit en cours d’achèvement.

Deux appartements sont mis en location dans le cadre du Plan d’Urgence Logement.

La Stib a concédé une emphytéose de 50 ans sur les trois biens à l’ASBL ainsi qu’à l’agence immobilière.

Pour Elke Van den Brandt, ministre de la Mobilité, “la mission de la STIB est bien plus large qu’assurer le transport public dans la capitale. La Société bruxelloise a également un rôle sociétal à jouer en Région bruxelloise, où les crises sanitaires et énergétiques ont poussé ces dernières années de plus en plus d’habitants dans la précarité. Parmi eux, certains se retrouvent parfois sans domicile et cherchent un abri dans les stations du réseau de transport public“.

■ Reportage de Maria Bemba, Anna Lawan et Paul Bourrières