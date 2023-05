La Stib pourrait reprendre la gestion des Villo!

Selon L’Echo, la Région bruxelloise va lancer une étude pour remplacer les Villo!.

En 2026, le partenariat entre la région et JCDecaux prendra fin. Dans ce contexte, il est donc logiquement envisagé de revoir ce système qui a connu ses hauts et ses bas depuis 2008. Il y a un an déjà, la Région envisageait la mise en place d’un nouveau système de vélos partagés “Nous ne nous fermons pour l’instant aucune porte, mais nous devons constater que la plupart des systèmes récents de vélos partagés ne sont plus financés par la publicité. L’évolution technologique remet également en cause le système de stations tel que proposé par Villo” expliquait déjà Elke Van den Brandt, ministre de la mobilité.

La Stib aux commandes ?

Selon L’Echo, la ministre a récemment précisé en commission qu’une étude pour remplacer les Villo. Le quotidien précise que la piste d’une prise en charge par la Stib est sérieusement étudiée, l’objectif serait d’avoir une meilleure intégration avec les transports en commun.

Rédaction