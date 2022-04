La station Albert accueillera finalement le terminus du tram 7

La ligne du tram 7 sera prolongée de son terminus actuel, la station Vanderkindere à la station Albert.

En mai 2021, la commune d’Uccle souhaitait que le terminus de la ligne de tram 7 se fasse dans la station Albert. Puisque cette station doit accueillir la future ligne de métro 3 et devenir un pôle multimodal. Mais, d’après le permis d’urbanisme, cela ne pouvait pas se faire, car pour accueillir cette ligne, il fallait aménager une arrière-gare et ajouter une voie supplémentaire. Et cela n’était pas prévu.

Cependant, la STIB et le ministère de la mobilité de Bruxelles ont pu trouver une solution pour aménager provisoirement une nouvelle voie afin d’accueillir le terminus du 7. Le futur aménagement de la ligne 7 desservira par la suite les arrêts de Berkendael et d’Albert. Cette solution facilitera la mobilité des ucclois, car l’accès sera direct jusqu’au futur métro 3 reliant le nord et le sud.

■ Une interview de Françoise Ledune, porte-parole de la STIB au micro de Jean-Christophe Pesesse et Nicolas Scheenaerts