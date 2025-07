La SNCB supprime les trains diesel et réduit la vitesse des TGV en raison de la chaleur

Les trains diesel entre Gand, Renaix, Grammont et Eeklo sont supprimés, tandis que les trains à grande vitesse (TGV) circulent à vitesse réduite entre Bruxelles-Midi et la France.

La SNCB et Infrabel ont prolongé mercredi certaines mesures en vigueur sur le réseau ferroviaire en raison de la vague de chaleur. La circulation des trains sera interrompue entre 14h00 et 20h00 entre Gand-Saint-Pierre, Grammont, Renaix et Eeklo. Selon la SNCB, il s’agit d’une mesure préventive pour garantir le confort des voyageurs et du personnel. “Ces lignes sont desservies par des trains diesel, qui sont plus sensibles aux températures très élevées”, a expliqué Dimitri Temmerman, porte-parole de la SNCB. Des bus de remplacement seront mis en place.

Infrabel indique également que les TGV en direction de Lille-Europe et de Paris-Nord circuleront à 170 km/h, au lieu des 300 km/h habituels, entre 12h00 et 20h00. Là encore, il s’agit d’une mesure préventive face à la chaleur. La SNCB recommande par ailleurs à tous les voyageurs d’éviter autant que possible les heures de pointe et de prévoir suffisamment d’eau lors de leurs déplacements.

Belga