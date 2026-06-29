La SNCB adapte son offre pour la saison estivale

La SNCB a adapté son offre estivale avec le déploiement de trains supplémentaires vers la Côte, les réserves naturelles, les parcs d’attraction et les festivals, annonce-t-elle lundi dans un communiqué. Ces adaptations sont prévues du 27 juin jusqu’au dimanche 30 août ou du 4 juillet au 23 août en fonction des régions concernées.

“En semaine, l’offre ferroviaire est ajustée afin de tenir compte de la diminution des trajets domicile-travail et domicile-école. Cela se traduit par un allègement de l’offre de trains P (les trains qui renforcent l’offre pendant les heures de pointe) et de trains S (les trains suburbains qui gravitent dans un rayon de 30km autour des grandes villes), et par un renforcement de l’offre vers les destinations touristiques et de loisirs les plus prisées”, détaille la SNCB.

L’offre est comme chaque année renforcée vers la Côte: 3 allers-retours supplémentaires en semaine vers Ostende et 4 allers-retours supplémentaires le week-end, 2 allers-retours supplémentaires en semaine et 7 allers-retours les weekends vers Blankenberghe, 1 aller-retour supplémentaire en semaine et 3 allers-retours supplémentaires les weekends vers la Panne et 3 allers-retours supplémentaires en semaine et 3 allers-retours supplémentaires les weekends vers Knokke.

En semaine et les weekends, l’offre ferroviaire sera renforcée vers le jardin zoologique de Planckendael (gare de Malines). Des trains supplémentaires seront également déployés les weekends vers le parc animalier Pairi Daiza (gare de Cambron-Casteau), les parcs d’attraction Walibi (gare de Bierges-Walibi) et Plopsaland De Panne ainsi que vers la commune d’Houyet, point de départ de la descente de la Lesse en kayak. Un train touristique circulera également les samedis et dimanches depuis Liège vers la vallée de l’Ourthe et la région de Durbuy.

Enfin, la SNCB reforce aussi son offre vers Bruxelles, Gand et Bruges, villes de city-trip.

Des trains spéciaux seront aussi prévus pour les nombreux festivals de l’été.

Les usagers pourront encore bénéficier du Discovery Ticket qui combine transport et l’entrée dans les parcs ou diverses lieu de tourisme. Ce ticket offre une réduction de 40% pour un voyage en train.

Belga