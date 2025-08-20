Passer la navigation
La SNCB adapte son offre de trains pour la rentrée entre Bruxelles et Louvain-La-Neuve

Un train direct va être ajouté entre Louvain-La-Neuve et Bruxelles à partir du 25 août, indique mercredi la SNCB. Les horaires et les parcours de certains trains vont en outre être adaptés dès le 1er septembre.

À partir du lundi 25 août, un nouveau train direct circulera entre Louvain-La-Neuve et le quartier européen à Bruxelles. Les trains S81 circuleront ainsi toutes les heures en semaine, et non plus uniquement aux heures de pointe. Ces trains desservent les gares de Louvain-la-Neuve, Ottignies, Hoeilaart, Groenendaal, Boitsfort, Watermael, Etterbeek, Bruxelles-Luxembourg, Bruxelles-Schuman et Schaerbeek.

Avec ce nouveau train direct, la Société nationale des chemins de fer belges vise notamment à offrir une alternative aux automobilistes qui empruntent le carrefour Léonard, dont les travaux viennent d’entrer dans une nouvelle phase.

La fin des travaux du pont Carsoel à Uccle marquera par ailleurs un retour à la normale de la circulation des trains à partir du 1er septembre. En conséquence, les trains S5 Malines-Bruxelles-Luxembourg-Enghien/Grammont, les S7 Vilvoorde-Mérode-Hal et les S9 Landen-Bruxelles-Luxembourg-Nivelles circuleront à nouveau sur leur trajet habituel.

L’ensemble de ces modifications sont déjà intégrées dans le planificateur de voyages disponible sur le site et l’application de la SNCB.

Belga

20 août 2025 - 15h52
