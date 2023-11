La Région bruxelloise et les héritiers du Palais Stoclet tombent d’accord

L’accord porte sur l’utilisation de la modélisation en 3D du Palais Stoclet dans une exposition consacrée à son architecte. Mais, le fond du problème demeure.

La saga entre la Région bruxelloise et les héritiers Stoclet se poursuit. Les deux parties devaient se retrouver ce mercredi devant la justice suite à l’action menée par les héritiers pour empêcher l’utilisation d’une reconstitution vidéo en 3D du Palais lors d’une exposition consacrée à Jospeh Hoffmann, l’architecte du bâtiment. Ils considéraient ce travail comme une violation intellectuelle et une atteinte à leur vie privée.

Mais un communiqué conjoint annonçait ce matin qu’un accord avait été conclu pour permettre “l’utilisation, encadrée, de la modélisation 3D du Palais Stoclet réalisée à l’initiative de la Région,

ce qui met ainsi fin au litige qui les oppose devant le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (siégeant en référé). Cette modélisation 3D sera présentée par la Région lors de son exposition “Stoclet-1911- Restitution” présentée à partir du 1/12/2023 au Musée Art et Histoire parallèlement à l’exposition ” Josef Hoffmann- Sous le charme de la beauté”.

“Je suis très contente de cet accord, s’est félicitée Ans Persoons, Secrétaire d’état à l’urbanisme. C’est une première pour les Bruxellois qui vont pouvoir découvrir la beauté du palais de l’intérieur. C’est un patrimoine mondial. Il y a eu des tensions, mais on s’est expliqué, mais on est parvenus à un accord. On est heureux”.

Pour autant, le dossier de l’ouverture du palais au public reste, quant à lui, loin d’être résolu. “L’objectif reste de rendre le palais accessible au public. On espère le voir ouvrir quelques jours par an. On a eu un premier accord et on espère pouvoir évoluer vers un accord avec la famille sur cette ouverture quelques fois par an”, a ajouté Ans Persoons qui, en réaction à la citation à comparaître déposée par la famille, avait riposté avec un projet d’ordonnance visant à forcer l’ouverture au public du Palais situé avenue de Tervueren à Woluwe-Saint-Pierre.

BX1