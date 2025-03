Fatboy Slim en concert gratuit lors de la Fête de l’Iris les 3 et 4 mai prochains

À l’occasion du 36 e anniversaire de la Région bruxelloise : concerts, spectacles, visites guidées et autres activités gratuites animeront la ville.

La Fête de l’Iris s’invitera dans la capitale le week-end du 3 et 4 mai pour célébrer le 36e anniversaire de la Région de Bruxelles-Capitale. Quelques nouveautés figurent au programme varié de ce week-end festif, dont “l’Iris market” – un marché de producteurs et de créateurs bruxellois – ainsi que la collaboration avec la “Kidical Mass”, une parade à vélo dont les enfants sont rois et l’arrivée se boucle place des Palais. “Samedi, les visiteurs pourront admirer des endroits particuliers dans quatre communes bruxelloises (Forest, Saint-Gilles, Molenbeek-Saint-Jean et Anderlecht)”, expliquent les organisateurs.

Le public aura notamment l’occasion de visiter le musée de La Fonderie, la maison communale de Forest ou encore la synagogue d’Anderlecht. “Le programme comprend aussi un voyage dans le petit train à vapeur et une promenade Art déco à Saint-Gilles.”

L’Iris Tipik Electro Night transformera ensuite la place des Palais en piste de danse géante le samedi 3 mai, de 18h30 à 00h30. Les festivaliers vibreront au rythme des “meilleurs sets de DJ belges et internationaux”, dont Golden Zebora, Nathalie Duchene, MYD et le DJ britannique Fatboy Slim.

Le dimanche 4 mai, quelque 80 organismes culturels et associatifs animeront le parc Royal, qui accueillera notamment un village des sports, des activités culturelles, liées au patrimoine et aux sciences, ainsi que des stands d’universités ou encore un village dédiés aux enfants. Le parc bruxellois sera également le théâtre de nombreuses performances d’artistes de rue. Le même jour, l’Iris market mettra à l’honneur le savoir-faire bruxellois en rassemblant artisans, créateurs et producteurs locaux, également dans l’écrin du parc de Bruxelles. En parallèle, le Parlement bruxellois ouvrira exceptionnellement ses portes, “offrant aux visiteurs une occasion unique de découvrir ce haut lieu de la démocratie”, concluent l’organisation.

Belga