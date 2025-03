La Régie des Bâtiments a rénové les terrasses de l’Arc de Triomphe dans le parc du Cinquantenaire

Fin mars 2025, la Régie des Bâtiments a achevé la rénovation des deux terrasses de l’Arc de Triomphe dans le parc du Cinquantenaire. La dernière terrasse rénovée, du côté du musée Art & Histoire, est à nouveau accessible au public. La rénovation des toitures des musées dans le parc du Cinquantenaire (Autoworld, musée Art & Histoire et musée de l’Armée) et de l’Arc de Triomphe est à présent achevée.

Les terrasses en bois situées de part et d’autre du quadrige en bronze coiffant l’Arc de Triomphe ont été enlevées et renouvelées, de même que le revêtement de toiture en plomb et les balustrades.

Les travaux pour la terrasse du côté du musée de l’Armée ont été achevés en 2024, et celle-ci a depuis lors rouvert au public. La rénovation de la terrasse du côté du musée Art & Histoire s’est achevée fin mars 2025 et est également à nouveau accessible. En mai 2025, une balustrade définitive en métal sera encore installée pour remplacer la balustrade provisoire en bois.

Un projet qui prend (doucement) fin

La fin des travaux de l’Arc de Triomphe signifie également l’achèvement du projet de grande envergure de rénovation des toitures des musées du parc du Cinquantenaire. Il s’est déroulé en quatre phases :

> Phases 1 et 2 (2018-2021) : rénovation des toitures du musée Art & Histoire.

> Phase 3 (2021-2023) : rénovation des toitures d’Autoworld.

> Phase 4 (2022-2025) : rénovation des verrières verticales et des lanterneaux des toitures du musée de l’Armée, ainsi que des terrasses de l’Arc de Triomphe.

