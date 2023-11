La prochaine édition de Batibouw aura lieu du 17 au 25 février, avec moins d’exposants

La prochaine édition du salon de la construction Batibouw aura lieu du 17 au 25 février prochains sur le site de Brussels Expo, annoncent mercredi les organisateurs de l’événement, qui fêtera sa 65e édition. Les thèmes du logement abordable et de la rénovation durable occuperont une place particulière.

Plus de 350 exposants seront présents pour offrir aux visiteurs un aperçu unique du secteur de la construction et de la rénovation, leur délivrer des conseils professionnels pour leur projet de construction ou de rénovation et lancer des offres intéressantes. Lors de la dernière édition, en février, ils étaient encore environ 500.

Cette tendance à la baisse est cependant amorcée depuis un certain temps déjà. Avant la pandémie de coronavirus, il y avait ainsi toujours un millier d’exposants. Pour les organisateurs, la crise sanitaire n’est d’ailleurs pas étrangère à la baisse constatée. “Pendant la crise, les budgets alloués à l’origine aux foires ont été dépensés différemment”, expliquent-ils. “Notre défi est maintenant de convaincre les entreprises de réinvestir ces budgets dans des foires physiques.”

Lors de l’événement, la Batibouw Academy proposera notamment un large éventail de conférences, d’ateliers, de débats sur les tendances et de présentations sur des sujets tels que les primes, l’énergie, la gestion du budget, le bien-être, les formes d’habitats alternatifs, l’architecture de jardin, etc.

Les organisateurs prévoient en outre plusieurs zones dédiées, comme la “Kitchen Experience”, où les dernières innovations technologiques pour la cuisine seront présentées et testées, ou bien celle des “Energy Solutions”, où des conseillers aident les professionnels et les particuliers pour toutes leurs questions sur l’optimisation de la consommation d’énergie. Les Belgian Building Awards, qui récompensent des bureaux d’architectes dans différentes catégories, seront remis durant le salon.

À noter, enfin, que Batibouw accueillera le vendredi 23 février tous les acteurs du secteur de la construction pour la Journée professionnelle. Une nocturne est prévue le même jour, avec ouverture jusque 22h00.

Le salon sera ouvert du samedi 17 au dimanche 25 février, de 10h00 à 19h00, une période qui couvre deux week-ends. De nombreux exposants étaient demandeurs d’avoir deux week-ends d’ouverture afin de pouvoir accueillir le plus grand nombre de visiteurs possible, qui sont justement plus nombreux les samedis et dimanches. Lors de la dernière édition, l’événement avait été accessible durant six jours, dont un seul week-end, et avait attiré près de 160.000 personnes, objectif que se fixent les organisateurs cette année. Batibouw sera par contre fermé les mardi 20 et mercredi 21 février. Le prix des tickets a été fixé à 15 euros (et 12 euros en cas d’achat avant le 12 janvier).

