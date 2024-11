La première édition du Brussels Ass Book Fair se tiendra fin novembre

Après six éditions parisiennes, l’Ass Book Fair s’offre une version bruxelloise. Celle-ci aura lieu du 29 novembre au 1er décembre au KANAL-Centre Pompidou. La foire, dédiée à l’édition artistique indépendante, accueillera une cinquantaine d’exposants.

Créateurs, auteurs, amateurs et collectifs viendront y présenter livres, fanzines et éditions en tous genres, promet l’organisation vendredi. Celle-ci dit privilégier “les personnes et groupes qui ont un accès limité au marché et dont les créations ne se trouvent pas dans les circuits habituels de distribution”.

Une “très large place” sera ainsi accordée aux personnes et projets LGBTQIA+ avec pour ambition de “faire caisse de résonance de leurs réflexions et expressions”. Les journées de vendredi et samedi se clôtureront par des DJ sets.

Belga