La police saisit 5 kilos d’héroïne à Saint-Gilles

Suite à l’interpellation d’un individu “au comportement suspect” près de la station Ribaucourt à Molenbeek-Saint-Jean, le 29 novembre dernier, la police confisque plus de 5 kilos d’héroïne.

D’après le communiqué de la police : “l’attention des policiers a été attirée par le comportement suspect d’un individu. Au terme d’une observation et d’une filature dans différentes communes bruxelloises, T.O., né en 2002, a été interpellé et fouillé après avoir eu un contact suspect avec un inconnu. T.O. était en possession de 53 grammes d’héroïne. Lors d’une perquisition, à Saint-Gilles, au domicile de K.M, né en 1990, lieu d’achat supposé de l’héroïne retrouvée sur T.O., les policiers, assistés du chien stupéfiants Paco, ont découvert une quantité importante de drogue cachée à différents endroits de l’appartement”.

C’est donc 5.3 kilos d’héroïne, 59 grammes de cocaïne, deux balances de précision et 1300 euros qui ont été trouvés. Les suspects ont été confiés au parquet de Bruxelles et placés sous mandat d’arrêt.

E.D – Photo : Police