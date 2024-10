La police met fin à l’occupation étudiante à la VUB

Le bâtiment I de la Vrije Universiteit Brussel (VUB) a été évacué mardi vers 17h00, après une nouvelle occupation étudiante sur le campus à Etterbeek. L’action avait débuté vers 15h30.

“Il s’agissait d’une occupation pacifique et ouverte, où tout le monde était autorisé à entrer et sortir du bâtiment”, explique la militante Johanna Pinket. “Dès le début, les étudiants ont clairement indiqué qu’aucun cours ne serait perturbé, mais après dix minutes, l’électricité dans le bâtiment a été coupée et les toilettes ont été fermées.”

La police s’est présentée devant l’entrée un peu plus tard et a “durement” mis fin à l’occupation, d’après les récits des activistes. “Les étudiants ont été encerclés dans le bâtiment”, décrit Johanna Pinket, présente lors de l’intervention. “Plus tard, les manifestants pacifiques ont été brutalement traînés hors du bâtiment un par un. Les étudiants ont été saisis par le cou et l’un d’entre eux a failli s’évanouir lorsque la police a appuyé sur sa gorge.”

Selon Peter Van Rompaey, porte-parole de la VUB, mettre fin à l’occupation ne signifie pas que le dialogue ne peut pas se poursuivre. “Le recteur restera, comme toujours, en dialogue avec les étudiants. Mais plus via une occupation, du vandalisme, de la violence ou des graffitis”, ajoute-t-il en faisant référence à la dégradation du restaurant de la VUB l’année dernière. “Nous avons décidé d’intervenir rapidement. La police a évacué le bâtiment I de façon calme mais ferme.”

Belga – Photo Belga 17 octobre 2024