La police manque d’équipement pour contrôler les trottinettes électriques

La police ne dispose pas du matériel adéquat pour mesurer la vitesse des trottinettes et vélos électriques trafiqués, a rapporté la VRT jeudi.

Ces appareils de contrôle doivent être homologués à la fois par les Régions et par le gouvernement fédéral, ce qui rend leur mise sur le marché complexe. Les fabricants sont donc peu enclins à commercialiser ces radars spécifiques en Belgique.

Les accidents impliquant des trottinettes électriques sont en hausse ces dernières années. La vitesse excessive en est l’une des causes récurrentes. Bien que la vitesse maximale autorisée soit fixée à 25 km/h, il est possible d’acheter, via internet ou auprès de revendeurs, des modèles pouvant atteindre jusqu’à 90 km/h. Pour mesurer la vitesse de ces engins, la police utilise aujourd’hui le même type de rouleaux que pour les cyclomoteurs. Or, ces équipements sont obsolètes et inadaptés à la traction avant, notamment électrique, déplore la police auprès de la VRT. Un autre frein est la réglementation.

Les trois Régions doivent chacune approuver les curvomètres avant qu’ils puissent être utilisés sur leur réseau routier. Au total, un fabricant doit obtenir l’autorisation de quatre services différents, explique Lien Meurisse, du SPF Économie. C’est également pour cette raison que la police ne dispose pas de radars portables, les fameux speedguns. Ces pistolts radar permettent pourtant de constater les excès de vitesse plus rapidement et de manière plus objective. Ils sont couramment utilisés dans de nombreux pays européens.

