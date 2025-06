La police lance la 20e campagne Bob ce week-end

La police fédérale de la route organise en effet, en collaboration avec plusieurs zones de police locale, la 20e édition du “week-end sans alcool ni drogue au volant”. Celle-ci se tiendra de vendredi 18h00 à lundi 6h00.

Avec cette action, la police intégrée entend inciter les usagers de la route à chercher des alternatives (loger sur place, prendre un taxi ou les transports en commun, etc.) ou à désigner à l’avance un BOB plutôt que de reprendre le volant sous l’influence de l’alcool ou d’autres substances. La sensibilisation reste nécessaire, précise la police.

En janvier dernier, lors du dernier “week-end sans alcool ni drogue au volant”, 207 permis de conduire avaient été retirés et 0,87% des 61.500 conducteurs contrôlés étaient positifs à l’alcool. ll y a un an, la campagne Bob de juin 2024 avait vu 2,01% des quelque 34.000 conducteurs contrôlés positifs. La police avait alors retiré 225 permis de conduire. Les drogues au volant ont également été contrôlées : 78 conducteurs ont été contrôlés positifs en juin de l’année dernière et 128 en janvier de cette année.

Belga