La police de Bruxelles Midi découvre 1.100 plants de cannabis

La police locale de la zone de Bruxelles Midi (Anderlecht/Saint-Gilles/Forest) a découvert fin novembre deux plantations de cannabis, de respectivement 800 et 300 plants. Trois suspects ont été placés sous mandat d’arrêt, a annoncé jeudi la police.

L’enquête a été initiée en juillet 2022 et a permis dans un premier temps de mettre au jour une plantation et d’identifier deux suspects. Par la suite, une deuxième plantation a été découverte et un troisième suspect identifié.

La police est ensuite intervenue le 29 novembre et a découvert dans un bâtiment 800 plants et dans un second 300 plants.

“Lors de la perquisition, nos services ont saisi 13.000 euros, trois véhicules, 6,5 kg de cannabis, huit faux passeports et des produits de luxe“, a précisé la police locale.

Belga, image d’illustration Belga