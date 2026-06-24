La police bruxelloise arrête un jeune de quatorze ans soupçonné de trafic de drogue

La police de la zone Bruxelles-Capitale/Ixelles a arrêté un adolescent de quatorze ans soupçonné de trafic de drogue.

La police a communiqué l’information ce mercredi. “Ce samedi 20 juin 2026, la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles a interpellé un mineur âgé de 14 ans soupçonné de vente de stupéfiants dans la rue des Égyptiens à Ixelles.”

À la fin de la semaine dernière, la presse avait relayé les témoignages de résidents et de commerçants du quartier concerné, faisant état de nuisances qui seraient notamment causées par des trafiquants de drogue. Sur basse des ces informations, la police a accentué sa surveillance.

“La police a alors décidé de redoubler de vigilance dans le quartier. C’est lors d’une de ses patrouilles qu’une vente de stupéfiants présumée a été observée. Lors de l’intervention, l’acheteur a admis qu’il venait d’acheter cinq grammes de cannabis. Le vendeur présumé a également été interpellé. Il était en possession d’un sac contenant environ 78 grammes de cannabis, répartis en pacsons prêts à la vente. 280 euros en espèces ont également été saisis, ainsi qu’un vélo électrique que le vendeur présumé utilisait pour ses déplacements.”

Le tout a été saisi et le vendeur présumé, mineur d’âge, a été mis à la disposition du parquet après audition.