La police arrête deux fois la même voiture en deux jours: 30.000 euros et un demi-kilo de cannabis saisis

La zone de police Bruxelles Capitale Ixelles a saisi plus d’un demi-kilo de cannabis et près de 30.000 euros au cours de la dernière semaine de l’année 2023. Ces saisies ont eu lieu lors de deux interventions distinctes impliquant chacune le même véhicule immatriculé à l’étranger.

Le mercredi 27 décembre, le véhicule en question a été arrêté sur la chaussée d’Anvers. Le conducteur a tenté de s’enfuir, mais s’est retrouvé coincé dans la circulation. Il a pris la fuite à pied et s’est débarrassé d’un sac de cannabis. Le suspect a finalement été arrêté par une équipe du DPI de Laeken. Il avait encore 4.520 euros en liquide dans sa poche.

Lors d’une perquisition au domicile du suspect, deux GSM, deux balances de précision et près d’un demi-kilo de cannabis ont été saisis. Le conducteur, connu pour 15 délits de vente de stupéfiants, a été mis à la disposition du parquet après avoir été interrogé. Le parquet a requis une juge d’instruction, qui l’a inculpé pour détention et vente de stupéfiants et a placé le suspect sous mandat d’arrêt. La passagère du véhicule a également été identifiée, mais la perquisition à son domicile n’a rien donné. Elle a été libérée après interrogatoire sur décision du magistrat.

Deux jours plus tard, le vendredi 29 décembre, le même véhicule a été repéré dans la même zone. Le véhicule a été arrêté par une patrouille et le conducteur a été interpellé. Des sacs contenant 25.505 euros en espèces ont été trouvés dans le véhicule. Le conducteur a été mis à la disposition du parquet et, cette fois, le véhicule a également été remorqué judiciairement.

Le parquet de Bruxelles a requis à nouveau une juge d’instruction, qui a inculpé le suspect pour blanchiment et qui a décidé de libérer le suspect alors que l’enquête est toujours en cours. L’enquête sur l’origine de l’argent est aussi toujours en cours.