La place Colignon à Schaerbeek transformée en un espace de jeu et de rencontres cet été

La place Colignon, située devant la maison communale de Schaerbeek, devient “Viva Colignon!” cet été, un espace temporaire de jeux et de rencontres pour les enfants, les jeunes et les riverains jusqu’en septembre, a annoncé la commune bruxelloise lundi.

Un bac à sable, un parcours de go-kart, des longues tables de pique-nique, des points d’eau, des zones d’ombre et plus de verdure seront mis en place. Un toboggan sera également installé au niveau des escaliers de la maison communale.

“Viva Colignon !” est une initiative de l’ASBL Filter Café Filtré. Le projet a été réalisé avec des subsides Playcation de la Commission communautaire flamande (VGC) et avec le soutien de la commune de Schaerbeek.

“Nous rendons la place aux habitants“, avance l’échevine de l’Aménagement de l’espace public et de la Jeunesse néerlandophone, Gudrun Willems. Le bourgmestre f.f., Martin de Brabant estime que le projet renforce l’attractivité du quartier, soutient l’économie locale et met en avant la place Colignon.

Belga