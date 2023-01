Sourour A., décédée dans un commissariat : “Il semblerait qu’il n’y ait pas eu d’intervention d’un tiers”

Christos Doulkeridis a lu le rapport de police à propos de la mort de Sourour A.

Ce samedi, on apprenait par nos confrères du Soir qu’une personne était décédée au commissariat central de la police fédérale situé rue Royale à Bruxelles. Ce lundi, on en sait un peu plus sur les circonstances de ce drame. Comme révélé par la RTBF et confirmé par Christos Doulkeridis, le bourgmestre d’Ixelles, pour BX1, il s’agit d’une femme appelée Sourour A. Elle se trouvait dans un véhicule d’un tiers qui ne lui appartenait pas aux alentours de 6h du matin le jeudi dans la rue Américaine, à Ixelles.

Les propriétaires du véhicule ont donc appelé la police pour la faire sortir. Quelques minutes plus tard, la police est arrivée sur les lieux. “Dans le rapport de police, les forces de l’ordre expliquent avoir tenté de calmer cette personne”, explique-t-il. “Mais le dialogue était difficile et elle avait un discours qui n’était pas cohérent. Elle pouvait également se montrer agressive envers le monde extérieur.”

Vers 6h30, la police prend la décision de l’emmener dans une cellule de dégrisement à la rue Royale. “L’objectif était de la calmer. Ces cellules sont prévues pour car elles disposent de caméras”, précise l’homme politique Ecolo. Il assure qu’à l’heure actuelle, aucun élément en sa disposition ne permet d’indiquer que la mort de Sourour A. serait liée à l’intervention de la police. Par ailleurs, le rapport ne précise pas ce qu’il s’est déroulé après l’intervention. De plus, il n’a pas plus d’informations sur les raisons du décès de Sourour A. qui a été déclaré un peu plus tard que 7h du matin.

Le parquet communique

Désormais, le dossier est dans les mains du Comité P et du Procureur du Roi. Dans un communiqué, le parquet de Bruxelles a expliqué avoir analysé les images caméras du complexe cellulaire. “Sur base des premières constatations et le rapport provisoire d’autopsie, il semblerait qu’il n’y ait pas eu d’intervention de tiers”, précise-t-il. “Une analyse toxicologique a également été ordonnée. Les résultats définitifs seront disponibles dans les semaines à venir.”

La RTBF ajoute de son côté que selon les éléments donnés à la famille, la victime se serait suicidée en s’étranglant avec son pull. L’avocate de la famille a vivement contesté cette version.

Gilles Joinau, photo BELGA