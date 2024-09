La nouvelle rectrice de l’UCLouvain Françoise Smets fait sa première rentrée

Alors que la rentrée universitaire bat son plein à l’UCLouvain, la nouvelle rectrice Françoise Smets, a tenu à y assister.

Françoise Smets vit à Bruxelles, où elle y est née il y a 50 ans. Mariée, elle est maman de trois enfants. Professeure ordinaire à l’UCLouvain, et doyenne de la faculté de médecine et de médecine dentaire, elle est également docteure en médecine, docteure en sciences médicales et pédiatre. Et ce lundi matin, c’était sa première rentrée en tant que rectrice. “C’est très gai d’accueillir les étudiants et les étudiantes, on est avant tout là pour eux”.

Malgré son nouveau poste, elle compte bien poursuivre ses consultations à l’hôpital Saint-Luc, un après-midi par semaine. “J’espère parce que c’est ce qui fait ma personnalité, rester en contact avec mon métier de base de pédiatre était important pour moi, mais évidemment, ce sera l’université ma priorité.”

■ Reportage de Cyprien Houdmont et Nicolas Scheenaerts