À Watermael-Boitsfort, la nouvelle place Keym laisse un avis mitigé dans le quartier

Après plus de 6 mois de travaux, la place Keym se présente enfin son nouveau visage. Et celui-ci semble plaire aux riverains, mais un peu moins aux commerçants.

“Ca fait plus propre, plus convivial avec plus d’espace pour les piétons”, confie une passante. Seul bémol, devoir faire tout le tour pour accéder au parking souterrain, en raison d’un changement de signalisation. “C’est irrationnel”, affirme un commerçant. Dans leur ligne de mire, les places de stationnement qui manquent à l’appel. “On avait parlé de 8 places qui allaient rester accessibles pour les clients, et il n’y en a plus que 3. C’est beaucoup trop peu”.

Autre problème également, la place qui ne résiste pas aux intempéries. Dès qu’il y a de fortes pluies, ce sont plusieurs commerçants qui voient leurs caves inondées. De son côté, la Commune justifie ses choix par la volonté de fluidifier la circulation.

■ Reportage de E.Allaire, David Courier, Gautier Flahaut et Laurence Paciarelli