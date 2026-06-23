La nouvelle passerelle cyclable au-dessus de l’A12 est désormais accessible

La nouvelle passerelle destinée aux cyclistes et aux piétons qui enjambe l’A12 est officiellement ouverte.

Installé durant l’été dernier à l’aide de trois grues, cet imposant ouvrage de 120 tonnes attendait encore l’achèvement de ses accès pour pouvoir être pleinement mis en service.

“Ou presque”, nuance toutefois Steven Fierens, porte-parole de Bruxelles Mobilité sur Bruzz. Du côté de l’avenue de Madrid, un feu de signalisation provisoire est encore présent. Il sera prochainement supprimé et remplacé par des ralentisseurs.

Cette nouvelle infrastructure s’inscrit dans le cadre du projet Parckway 21, un vaste chantier de réaménagement urbain aujourd’hui quasiment terminé. L’objectif était de transformer l’avenue des Croix-au-Feu, autrefois axe de transit important vers l’A12, en un boulevard urbain davantage tourné vers les mobilités douces et les espaces verts.

► Voir notre reportage |Une passerelle cyclo-piétonne installée au-dessus de l’A12



Le trafic de transit a ainsi été redirigé vers la Van Praetlaan, tandis que l’avenue des Croix-au-Feu a été convertie en une promenade verte de près de trois kilomètres. Le site accueille désormais une large voie réservée aux piétons et aux cyclistes, de nouveaux espaces végétalisés, des aires de pique-nique, un parcours santé, des terrains de pétanque ainsi que plusieurs infrastructures sportives et récréatives.

Grâce à cette passerelle en acier, une liaison cyclable sécurisée relie désormais le canal à l’avenue de Madrid, facilitant les déplacements actifs dans le nord de la capitale.

L’inauguration officielle du pont et du boulevard vert est prévue le 4 juillet. Des animations, des food trucks, des initiations au vélo et diverses activités seront organisés tout au long de l’été pour marquer l’aboutissement du projet.