La nouvelle exposition d’Autoworld mettra à l’honneur les “German Tuners” des 80’s et 90’s

Une quinzaine “des meilleures voitures de la pire des périodes” seront exposées, dont des modèles des préparateurs Koenig Specials, Mattig, Gemballa, Treser, ou encore Brabus.

Les “German Tuners” des années 80 et 90 seront mises à l’honneur lors de la prochaine exposition du musée bruxellois Autoworld, du 5 septembre au 14 décembre prochains.

“Les voitures n’étaient guère passionnantes dans les années 80. Peut-être la situation politique mondiale était-elle si tendue que les constructeurs automobiles préféraient jouer la carte de la sécurité. Sauf dans certaines régions reculées d’Allemagne”, souligne le musée. “Alors que les grandes marques remplissaient leurs showrooms de voitures solides mais assez ennuyeuses, une vingtaine de préparateurs se sont déchaînés avec des turbos puissants, des jantes énormes, des kilos de polyester profilé, toutes les couleurs de l’arc-en-ciel, des portes capables de surpasser les aigles, des installations hi-fi capables de faire trembler Rock Werchter et des spoilers qui chatouillaient les nuages. Tout était possible et beaucoup trop n’était pas encore assez”, ajoute Autoworld.

Le 14 septembre, les propriétaires de véhicules issus de célèbres tuners allemands et de voitures préparées dans le style “German Look” sont invités à se rassembler sur l’Esplanade du Cinquantenaire, à l’occasion de l’évènement “German Tuners’ Cars & Coffee” organisé par le musée.

Belga – Photo : Autoworld