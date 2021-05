La production de la Monnaie du Conte du Tsar Saltane, l’opéra féérique de Nikolaï Rimski-Korsakov, a remporté un prix prestigieux lors de la cérémonie des International Opera Awards. En 2019, Dmitri Tcherniakov avait créé sur les planches de la Monnaie une mise en scène profondément émouvante de ce conte populaire russe. Son interprétation vient d’être sacrée « Best New Production ».

La Monnaie était nommée en tant que « Best Opera Company » mais le prix a finalement été attribué au Teatro Real de Madrid, qui a connu un parcours fantastique ces derniers mois et qui a gardé ses portes ouvertes au public, malgré la pandémie. Le directeur musical de la Monnaie, Alain Altinoglu, qui avait dirigé notre production du Conte du Tsar Saltane, était en lice pour un prix dans la catégorie « Conductor », remporté par Kirill Petrenko du Bayerische Staatsoper. La cérémonie de remise des prix devait initialement avoir lieu en mai 2020, mais a dû être reportée pour des raisons que nous connaissons tous. Le gala a tout de même eu lieu virtuellement et Dmitri Tcherniakov s’est vu décerner le prix par visioconférence. J.M. Photo : Belga