La Maison Roger a finalement trouvé un nouveau local

L’ouverture est prévue pour le 10 mai.

Le 21 avril dernier, la Maison Roger, coiffeur de la famille royale, devait trouver une solution et quitter son adresse actuelle située rue de Namur au premier étage d’une maison appartenant à la Donation royale. Une nouvelle difficile alors que le salon y était installé depuis 20 ans.

En contact avec des agences immobilières

Pour trouver un nouveau lieu, Alex Henriche, le propriétaire de la Maison Roger, avait lancé un appel à l’aide. Un appel relayé par la Ville de Bruxelles et entendu par plusieurs agences immobilières, qui ont pris contact avec M. Henriche. “Une agence nous a contactés et proposés plusieurs biens. On a fait des visites et on a eu un coup de cœur“, explique le propriétaire de la Maison Roger.

Un nouveau local situé avenue Louise

Le nouveau local, d’une superficie de 300m², se situe sur l’avenue Louise, mais Alex Henriche refuse pour le moment de donner l’adresse exacte “tant que le bail n’est pas signé. J’espère qu’il sera signé dans les prochaines heures, ce lundi. Mais il faut qu’on arrive à trouver un accord au préalable“, explique-t-il.

Avant d’emménager, deux semaines de travaux sont à prévoir. La nouvelle Maison Roger devrait ouvrir ses portes le 10 mai prochain. Les clients ont été prévenus par mail concernant le déménagement. De nombreux appels sont également passés afin de planifier les futurs rendez-vous à partir de cette date.

Le salon rue de Namur fermé

Depuis le 22 avril dernier, le salon situé rue de Namur est fermé. Pour rappel, le propriétaire de cet endroit, la donation royale, sommait la Maison Roger de quitter les lieux à cause d’une instabilité du bâtiment.

Conséquences : à l’heure actuelle, les 20 employés de ce salon de coiffure sont au chômage pour force majeure jusqu’à la réouverture de la Maison Roger. De son côté, la donation royale prendra en charge l’entièreté du déménagement.

Y. Mo. – Photo : BX1