La Ligue contre l’antisémitisme dénonce un message de Rajae Maouane

La Ligue Belge contre l’Antisémitisme (LBCA) a dénoncé mercredi une photo partagée par la co-présidente d’Ecolo, Rajae Maouane, sur le réseau Instagram accompagnée d’une chanson. Selon l”association, les Verts ont, ce faisant, incité à la “haine antisémite”. L’intéressée a contesté l’accusation qui va, dit-elle, à l’encontre de son engagement politique et associatif.

La photo a été postée mardi en “story”, c’est-à-dire pour une durée de 24 heures, alors que la tension est à son comble entre Israéliens et Palestiniens. Elle représente un combattant palestinien faisant tournoyer un lance-pierre. La chanson qui l’accompagne est “”Wein Al Malayeen”, succès de la chanteuse libanaise Julia Boutros, réputée proche du Hezbollah, qui incite le peuple arabe à la lutte armée contre les “fils de Sion”.

“Cette incitation au passage à l’acte endossée par la co-présidente d’Ecolo est le point d’orgue d’un dévoiement antisémite constaté depuis plusieurs années dans le chef du parti des Verts”, dénonce la Ligue qui pointe notamment du doigt l’élection en 2019 d’un député instigateur en Belgique du mouvement “BDS” (Boycott, Désinvestissement et Sanctions) visant le boycott d’Israël. La LBCA “accuse le parti Ecolo de promouvoir dans notre pays l’antisémitisme contemporain et son cortège de violences dont il aura à répondre si et quand elles devaient se matérialiser”.

Elle lui demande ni plus, ni moins d’exclure Rajae Maouane. Elle appelle par ailleurs les partis démocratiques à “condamner fermement ces dérives extrêmement dangereuses et potentiellement criminelles d’un parti membre de la coalition gouvernementale”. “Je suis profondément heurtée que l’on puisse me prêter des intentions antisémites alors que je n’ai eu de cesse, dans mon engagement politique et associatif, de rapprocher les deux communautés. Le respect, le dialogue et la valorisation des cultures sont au coeur de mon engagement politique”, a réagi Rajae Maouane.

La co-présidente des Verts pointe du doigt une instrumentalisation de la lutte contre l’antisémitisme. “Je regrette qu’une lutte aussi essentielle et actuelle que celle contre l’antisémitisme puisse être instrumentalisée pour disqualifier et salir celles et ceux qui en appellent à la justice et au droit international pour en finir avec ce conflit qui n’a que trop duré”, a-t-elle dit. “En accompagnant cette photo d’un court extrait d’une chanson, mon intention n’était nullement de heurter qui que ce soit. Si tel est le cas, je le regrette”, a-t-elle conclu.

Les violences des derniers jours entre Israéliens et Palestiniens ont donné lieu au débat en Belgique également où plusieurs partis de la coalition ont réclamé des sanctions contre l’Etat hébreu pour la spoliation de biens appartenant à des Palestiniens. Parallèlement, Ecolo est régulièrement visé ces derniers mois par des critiques venants d’acteurs politique ou intellectuels pour une attitude jugée trop favorable au “communautarisme musulman”, en défendant par exemple l’autorisation du port de signes religieux et convictionnels dans la fonction publique.

Belga – Photo: Instagram

