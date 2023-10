La liaison à grande vitesse Bruxelles-Paris sous les couleurs du nouvel Eurostar inaugurée

Gwendoline Cazenave, CEO d’Eurostar, et Sophie Dutordoir, CEO de la SNCB, ont inauguré aujourd’hui la liaison à grande vitesse entre Bruxelles et Paris sous les couleurs du nouvel Eurostar. Nouvelle marque, nouveau site internet, nouvelle application et nouveau programme de fidélité constituent les premières étapes de la création de cette nouvelle entreprise ayant pour ambition de transporter 30 millions de passagers par an d’ici 2030 et ainsi devenir la référence du voyage durable en Europe.

“Nous ouvrons aujourd’hui un nouveau chapitre de l’histoire d’Eurostar, pour créer plus de valeur pour les clients, et assurer la croissance du voyage durable en Europe. C’est aussi le projet de nos actionnaires dont fait partie la SNCB qui devient une réalité pour poursuivre le développement du ferroviaire”, explique Gwendoline Cazenave, CEO d’Eurostar.

Eurostar accueille chaque jour 18 000 voyageurs au départ ou à l’arrivée à Bruxelles depuis Paris, Londres, Amsterdam, Cologne. “Bruxelles est bien plus qu’une destination, c’est un open hub international, plaque tournante pour emmener nos clients plus loin vers d’autres villes en Belgique et en Europe, ensemble avec la SNCB“, a conclu Gwendoline Cazenave.

“Aux côtés d’Eurostar, la SNCB a tenu à souhaiter un bon voyage au premier train Bruxelles-Paris sous le logo Eurostar. L’an dernier, plus de 16 millions de voyageurs internationaux ont transité par la Belgique, notamment via la gare de Bruxelles-Midi, plateforme multimodale par excellence qui joue aussi un rôle particulier de Hub international et de porte d’entrée pour les touristes. Ce hub, nous le voulons également sûr, propre et accueillant pour les voyageurs. Nous nous réjouissons aussi qu’Eurostar ait choisi l’expertise de l’atelier SNCB de Forest où 300 collaborateurs entretiennent, de jour comme de nuit, les trains internationaux”, a ajouté Sophie Dutordoir, CEO de la SNCB.