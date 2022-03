La gérante de la Coutellerie du Roi passe la flambeau après 25 ans d’activité

L’histoire d’amour entre la coutellerie et la famille Cielen continue… car la nièce de l’actuelle gérante va reprendre la boutique.

“J’ai atteint et même dépassé l’âge de la pension. Il est temps pour de changer de rythme de vie”, explique Anne Cielen la gérante de la Coutellerie du Roi depuis 25 ans. “C’est un produit dans lequel nous avons toujours baigné et que nous aimons. Depuis plus de 60 ans, cette passion se transmet de génération en génération dans la famille et j’en suis ravie”.

Ce n’est autre que la nièce d’Anne qui reprendra le magasin. “Je suis honoré que ma tante me fasse confiance. J’ai grandi dans la coutellerie… J’ai vu faire ma grand-mère, ma tante, mon arrière-grand-père”, confie An Cielen, la future gérante de la boutique. C’est le contact avec la clientèle qui l’a décidé dans son choix de reprise. “Comme nous vendons un produit assez particulier, nous rencontrons des gens de tous les horizons. Et puis, nous ne travaillons qu’avec des artisans. Ça permet donc de promouvoir cette façon de faire”.

■ Un reportage de Jamison Lins, Nicolas Scheenaerts et Stéphanie Mira.