La galerie d’art Artcrush taguée d’un message contre la gentrification

La façade de la galerie Artcrush, un collectif artistique installé chaussée d’Ixelles, a été vandalisée jeudi par un tag rouge affichant la mention “fuck gentrification”. Une action jugée étonnante, car la structure ne vend pas d’œuvres et la zone n’est pas considérée comme un quartier en pleine gentrification.

Artcrush est un projet qui promeut gratuitement la création numérique sur plus de 10.000 panneaux publicitaires dans une quinzaine de pays, dont la Belgique, les Pays-Bas, la Finlande et les États-Unis. L’initiative met en avant des œuvres visibles dans l’espace public (abribus, artères routières, lieux de passage) et accessibles gratuitement en ligne.

Interrogé par Bruzz, le CEO d’Artcrush, Mathieu France, explique que ce geste illustre une perception tenace selon laquelle l’art resterait élitiste, idée que son organisation souhaite justement combattre. L’équipe a même décidé de laisser le tag en place, estimant qu’il renforce leur mission de démocratisation artistique.

Rédaction – Photo : Artcrush