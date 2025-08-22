Passer la navigation
La galerie Louise évacuée après l’explosion de pétards

Une explosion a été entendue vendredi matin dans la galerie Louise à Bruxelles, a confirmé la police de la zone Bruxelles-Capitale/Ixelles. Selon les premières constatations, des pétards ont explosé dans la galerie commerçante peu avant l’ouverture des magasins. L’incident n’a pas fait de blessé.

Par mesure de sécurité, la galerie a été évacuée. Le service de déminage de l’armée (Sedee) est intervenu sur place afin d’examiner les restes des engins pyrotechniques et de déterminer leur nature exacte. Une enquête a été ouverte pour éclaircir les circonstances des faits.

Belga – Photo archives

22 août 2025 - 16h48
Modifié le 22 août 2025 - 16h48
 

