La FWB adopte son nouveau Plan d’Actions relatif aux Droits de l’Enfant 2025-2029

La Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) a adopté, vendredi, son nouveau Plan d’Actions relatif aux Droits de l’Enfant 2025-2029.

Pilier essentiel de la mise en œuvre de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant, ce plan s’articule autour de quatre priorités: diffuser une culture des droits de l’enfant; garantir l’accès aux droits et aux services; renforcer l’accompagnement des enfants et des familles; et enfin, mieux coordonner les acteurs publics.

“Avec ce plan, nous plaçons les droits de l’enfant au cœur de chaque politique menée en Fédération Wallonie-Bruxelles. Chaque ministre porte désormais une responsabilité partagée, au-delà des frontières administratives, pour garantir que nos décisions tiennent compte des besoins réels des enfants, à tous les niveaux”, se félicite dans un communiqué Valérie Lescrenier, la ministre de l’Enfance.

“Notre ambition est simple : garantir l’effectivité des droits des enfants, entendre leur parole de citoyens à part entière et s’assurer que tous les acteurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles puissent les accompagner au mieux pour leur épanouissement et celui de la société d’aujourd’hui et de demain”, conclut-elle.

Belga