La future caserne Delta sera trois fois plus grande que la précédente : voici à quoi elle ressemblera

Les pompiers de Bruxelles attendent leur nouvelle caserne avec impatience. Le chantier a débuté il y a plusieurs jours du côté de Delta. La nouvelle caserne du SIAMU sera trois fois plus grande que l’actuelle. Pour cela, Beliris a mis une enveloppe de 11 millions d’euros.

Ce sont 10.000 m³ que les tractopelles doivent évacuer pour bâtir les fondations de la future caserne du SIAMU. Le travail est conséquent : la caserne de pompier Delta fait 800 m², alors que le nouveau bâtiment sera trois fois plus grand.

Sophie Saerens, porte-parole de Beliris, détaille ce fameux projet : “Le bâtiment sera composé de 5 étages. Au rez-de-chaussée sera la cour avec deux garages. (…) On a anticipé les évolutions d’intervention pour les années à venir. On a prévu des espaces pour des personnels de garde de 20 personnes au lieu de 16, ce qui correspond à une ambulance en plus et un camion de pompier supplémentaire“.

L’adaptation ne devrait pas poser trop de soucis, car la future caserne se trouvera juste à côté de l’actuelle. Les pompiers ne devront donc pas revoir leurs trajets vers les différents sites d’intervention.

Trop vétuste et surtout trop petite, la caserne actuelle ne pouvait pas être rénovée. “Le nombre d’interventions a augmenté ces dernières années et va encore augmenter, cela ne répond plus aux besoins d’une population plus dense“, ajoute Sophie Saerens.

Coût total du chantier : 10,7 millions d’euros. Beliris, qui le coordonne, espère livrer les clés en 2025. Une fois le chantier bouclé, il faudra encore aménager les sorties de camions et d’ambulances vers le boulevard du Triomphe.

■ Reportage de Michel Geyer, Daniel Magnette et Chadène Diouani