La friterie Le Tram de Boitsfort à nouveau vandalisée

La friterie Le Tram, bien connue à Watermael-Boitsfort, a de nouveau fait l’objet d’actes de vandalisme, durant la nuit de lundi à mardi, a indiqué à Belga le porte-parole de la zone de police Marlow (Uccle/Watermael-Boitsfort/Auderghem), Laurent Masset. Des projectiles incendiaires ont été jetés sur l’ancienne rame de tram dans laquelle la friterie est installée, provoquant un incendie.

“Deux jeunes individus ont jeté un pétard de type Cobra 6 avec un liquide inflammable”, a expliqué Laurent Masset. “Les pompiers se sont rendus sur place pour éteindre le feu”. Les auteurs n’ont pas encore été interpellés, selon le porte-parole. La friterie Le Tram, qui est située place Andrée Payfa-Fosseprez, avait déjà été vandalisée durant la nuit du Nouvel An. Plusieurs fenêtres avaient été cassées et des pétards avaient été lancés à l’intérieur, causant des dégâts à l’équipement de cet établissement horeca original. Une enquête avait été initiée, prévoyant notamment l’analyse des images des caméras de vidéo-surveillance situées dans le snack

Sur sa page Facebook, l’équipe du Tram de Boitsfort a témoigné son désarroi face à ce nouvel acte de vandalisme.

“Chers amis du Tram de Boitsfort,

C’est avec un cœur lourd que nous partageons une mise à jour importante avec vous. Ces derniers temps, notre petit coin de bonheur sur la Place de Watermael-Boitsfort a été confronté à des défis inattendus et dévastateurs. 😔 La nuit dernière, à nouveau, nous avons été victimes de dégradations et d’actes de vandalisme qui ont non seulement touché notre friterie, mais qui impactent également notre équipe et notre passion commune pour ce lieu que nous avons appelé votre chez-vous depuis 10 ans. 🏡🍟

Nous sommes dévastés par ces événements qui menacent l’existence même de cette aventure formidable que nous partageons ensemble. C’est un coup dur pour nous tous, mais nous sommes déterminés à ne pas laisser ces actes détruire ce que nous avons construit ensemble. Votre soutien a toujours été notre moteur et source d’inspiration, et nous en ressentons plus que jamais le besoin afin que ce vandalisme gratuit cesse dans notre si chère commune. Face à la violence, ne succombons pas à la haine de l’autre. Si vous avez des souvenirs spéciaux, des photos ou des messages positifs liés au Tram, n’hésitez pas à les partager. Votre amour et votre énergie positive nous aident à rester forts. 🤍

Nous sommes sous le choc et dans l’incompréhension totale. Pour l’instant, nous ne pouvons toucher à rien, les policiers font leur enquête. On va essayer de se relever à nouveau.