La fréquentation des musées royaux était importante ce week-end : ils étaient gratuit pour les dix ans de règne du Roi Philippe

Tout au long du week-end, les musées fédéraux étaient gratuits à Bruxelles, dans le cadre des dix ans de règne du Roi Philippe. Une manière de remercier le souverain pour son attachement à ses institutions.

En plus des Musées royaux d’art et d’histoire, les Musées royaux des Beaux-Arts, le Museum des sciences naturelles, le Musée royal d’Afrique Centrale et la Bibliothèque royale étaient accessibles gratuitement durant trois jours. C’est une façon de montrer son soutien à la Monarchie pour les dix ans de règne du Roi Philippe.

Ce week-end spécial a permis une augmentation de fréquentation dans le musée, qui était en baisse à cause des fortes chaleurs du mois de juin. “On a vu plus qu’un doublement de fréquentation des visiteurs, par rapport aux autres week-end de l’été“, se réjouit Bruno Verbergt, directeur des Musées royaux d’art et d’histoire.

Les collections temporaires et permanentes sont à découvrir dans les musées fédéraux de la ville à partir de mardi, au tarif habituel.

■ Reportage de Anaïs Corbin, Karim Fahim et Stéphanie Mira