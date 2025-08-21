La Fondation Roi Baudouin soutient 4 projets bruxellois pour les enfants vulnérables

Seize initiatives favorisant l’épanouissement d’enfants en situation de vulnérabilité par le biais d’activités extrascolaires ont été sélectionnées pour recevoir un financement de la Fondation Roi Baudouin à partir de la rentrée 2025-2026. Un montant total de 1,3 millions d’euros leur sera consacré, étalé sur trois années scolaires (2025-2028), indique jeudi la fondation.

Avec pour but d’encourager la mise en place de partenariats solides entre écoles et opérateurs de l’extrascolaire, un appel à projets a été lancé par le Fonds Jacqueline Cigrang, chapeauté par la Fondation Roi Baudouin. L’objectif était de promouvoir des activités inclusives, accessibles financièrement et géographiquement et contribuant au bien-être physique, psychique et intellectuel des enfants de 2,5 à 12 ans – qu’ils soient confrontés à la précarité socio-économique, à un isolement géographique ou à des besoins spécifiques.

A l’issue de cet appel, un jury indépendant a sélectionné 16 initiatives : cinq en Wallonie, quatre à Bruxelles et sept en Flandre.

Parmi les projets récompensés se trouvent notamment les ateliers “Français Ludique Amusant” organisés par l’asbl Urban Step à Etterbeek. Ces activités, destinées à des enfants de 2,5 à 12 ans – primo-arrivants notamment – visent à renforcer leur maîtrise du français, leur intégration et leur adaptation à la culture scolaire. À Gand, l’asbl Zing mee a été récompensée pour son projet “Open muziekhuis Rabot”, qui propose des ateliers musicaux gratuits pour enfants en situation de vulnérabilité. Ces derniers sont ainsi invités à découvrir la musique à travers le chant, la pratique d’un instrument ou encore l’enregistrement en studio. Un financement a également été attribué à l’association chimacienne La Clairière, qui met en place un programme extrascolaire pour les enfants hébergés au sein de son refuge pour femmes victimes de violences conjugales. Le projet vise à leur offrir des moments d’épanouissement, malgré les contraintes liées au contexte rural et confidentiel.

Belga