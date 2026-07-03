La Fédération Wallonie-Bruxelles veut renforcer les compétences numériques des enseignants

Alors qu’à la rentrée prochaine, les élèves de 1e secondaire suivront deux périodes de formation au numérique, le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a adopté en deuxième lecture, ce vendredi, deux projets d’arrêtés visant à renforcer la formation des enseignants, tant en matière de compétences numériques que dans la mise en œuvre des nouveaux référentiels.

Le programme de formation concernera jusqu’à 20.000 enseignants sur trois ans, soit environ 22% du corps enseignant. Il portera sur les cinq domaines essentiels du cadre européen DigComp : recherche d’information, collaboration, création de contenus, usage responsable et résolution de problèmes, en ce compris les enjeux liés à l’intelligence artificielle, précise l’exécutif communautaire dans un communiqué.

Organisée durant le temps scolaire, la formation combinera une journée en présentiel et un module en ligne, avec une approche adaptée au niveau de chaque participant.

Parallèlement, le gouvernement poursuit le déploiement des formations liées aux nouveaux référentiels dans l’enseignement secondaire. Dès 2026-2027, deux demi-jours de formation supplémentaires seront ainsi organisés pour les enseignants concernés afin de “garantir une appropriation concrète des nouveaux programmes et de soutenir les équipes pédagogiques dans leur mise en œuvre”, assurent les autorités.

En période d’économies tous azimuts qui suscitent la colère du secteur, ces mesures représentent un investissement de 20 millions d’euros, mobilisé dans le cadre des moyens consacrés à la formation professionnelle continue des enseignants, ajoutent-elles.

“Le numérique n’est plus une option: c’est une compétence fondamentale pour apprendre, enseigner et comprendre le monde. Notre responsabilité est de donner à chaque enseignant les moyens d’accompagner ses élèves dans cette transition. Former les enseignants, c’est investir directement dans la réussite des élèves”, conclut la ministre de l’Éducation, Valérie Glatigny.

Belga