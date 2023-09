La Fédération Wallonie-Bruxelles débloque 500.000 euros d’aide pour le Maroc

La Fédération Wallonie-Bruxelles a décidé de débloquer un budget de 500.000 euros, via Wallonie-Bruxelles International (WBI), afin de venir en aide au peuple marocain durement touché par un tremblement de terre, annonce samedi son ministre-président Pierre-Yves Jeholet.

La délégation générale Wallonie-Bruxelles au Maroc, en contact avec les autorités marocaines, est chargée d’identifier les besoins les plus urgents et les partenaires qui pourraient bénéficier d’un soutien rapidement, précise le gouvernement francophone. Plus tôt dans la journée, les autres autorités du pays ont annoncé débloquer un budget afin de soutenir le Maroc : 180.000 euros de la Région bruxelloise, 500.000 euros de la Wallonie, 200.000 euros de la Flandre et cinq millions d’euros du gouvernement fédéral. Le violent séisme a fait plus de 1.000 morts.

Belga