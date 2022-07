La Famille Royale a assisté au traditionnel Te Deum, ce 21 juillet

Cette journée de Fête nationale a débuté avec le traditionnel Te Deum, à la cathédrale Saints-Michel et Gudule, en présence de la Famille Royale.

Le Roi Philippe et la Reine Mathilde, accompagnés de leurs enfants, les princesse Elisabeth et Eleonore, et leurs frères, les princes Gabriel et Emmanuel, ont assisté au traditionnel Te Deum à la cathédrale Saints-Michel et Gudule, ce jeudi à 10h. Plusieurs membres du gouvernement, comme le Premier ministre Alexander De Croo étaient présents.

Dehors, des centaines de personnes se sont rassemblées pour acclamer les souverains, malgré la pluie. Après la cérémonie, la Reine Mathilde a pris quelques instants pour prendre quelques selfies.

D’autres Te Deum en présence de membres de la Famille Royale auront lieu en province, dont un à Liège en présence du prince Laurent et un autre à Gand avec la princesse Astrid.

M.D. – Photos : Belga Image/Nicolas Maeterlinck