La Croix Rouge lance un appel aux dons face au manque de couvertures et de sacs de couchage

L’organisation annonce des maraudes supplémentaires dès cette semaine, à Bruxelles, vu le froid qui s’installe.

Alors que les températures négatives sont monnaie courante cette semaine, la Croix Rouge de Belgique s’inquiète de la situation des sans-abris en Belgique, et plus particulièrement à Bruxelles, où l’on dénombre plus de 5 300 personnes dans la rue de la capitale, dont plus de 900 enfants, selon les derniers chiffres de la Fondation Roi Baudouin.

Vu le grand froid qui s’installe, la Croix Rouge annonce l’organisation de trois maraudes supplémentaires à Bruxelles. Deux maraudes hebdomadaires sont par ailleurs spécifiquement dédiées à la crise de l’accueil des réfugiés, du côté du centre Pacheco et du Petit Château. Le hub humanitaire, ouvert tous les jours, distribue ainsi 1 300 repas quotidiens et des centaines de sous-vêtements et bonnets ont été proposés. 700 couvertures ont récemment été livrées.

Mais la Croix Rouge doit aussi faire face à un manque de matériel. Que ce soit dans la capitale ou ailleurs, l’organisation indique avoir quasiment épuisé tout son stock de couvertures et de sacs de couchage. “Nous distribuons des couvertures de survie, soignons des engelures. Tous les bénévoles sont formés à une vigilance accrue et à être encore plus attentifs que d’habitude aux signes d’hypothermie…”, explique Olivier Coppens, responsable de la Croix Rouge d’Etterbeek, par voie de communiqué.

Alors que des négociations sont en cours pour ouvrir des abris de nuit complémentaires en Région bruxelloise, la Croix Rouge lance un nouvel appel aux dons pour acheter du matériel, dont des couvertures et sacs de couchage en urgence, pour aider les personnes sans-abri. Les dons peuvent être faits au numéro de compte BE72 00000000-1616 et via le site Croix-Rouge.be. L’organisation précise qu’un don de 45 euros permet l’achat de deux sacs de couchage pour les sans-abris.

Gr.I. – Photo : illustration Belga