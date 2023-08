La course hippique à Saint-Josse est annulée

La course devait avoir lieu le 16 septembre. L’objectif était de transformer une partie du centre-ville de Saint-Josse en hippodrome urbain, où une course de trot attelé était organisée.

“L’ASBL Time for Others est contrainte d’annoncer – avec regret – l’annulation du « Pop-Hippodroom » prévu à Saint-Josse-ten-Noode le samedi 16 septembre prochain“, précise l’association dans un communiqué.

Depuis quelques jours, de nombreux collectifs ainsi que des personnalités politiques se sont relayés pour empêcher l’événement. Extinction Rebellion Animal comptait par exemple bloquer les différentes courses organisées le 16 septembre prochain au moyen d’une action de désobéissance civile sans violence.

Pour rappel, le bourgmestre Emir Kir voulait créer un hippodrome urbain temporaire dans les rues de Saint-Josse, afin d’y organiser une course de trot attelé.

L’asbl organisatrice indique pourtant que ce genre de courses est coutume en Flandre et aux Pays-Bas. Elle explique également que le bien-être animal était au centre de leurs préoccupations, et qu’elle allait “mettre en place une série de mesures permettant le respect des législations en vigueur (piste en sable, sécurisation de la piste, protection des chevaux, etc.) et ce, sous la surveillance étroite de commissaires de courses et de vétérinaires agréés.”

C.H. | Photo : Belga (Image d’illustration)