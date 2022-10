La commune d’Uccle inaugure son nouveau centre administratif rue de Stalle

La commune d’Uccle inaugure ce mardi son tout nouveau centre administratif situé rue de Stalle. Un bâtiment des années 70 a été totalement rénové afin de pouvoir centraliser l’ensemble des services communaux. Un étage sera également dédié à l’accueil de start-up et commerces.

“La maison communale actuelle place Vanderelst date de 1883, à une époque où Uccle comptait 10.000 habitants. Aujourd’hui, nous sommes plus de 84.000. L’administration communale était jusqu’ici étalée sur sept sites différents. C’était extrêmement énergivore et extrêmement peu pratique pour les synergies et pour les citoyens. Ici, nous sommes sur un seul et même site, et nous avons divisé par quatre la consommation d’énergie de ce même bâtiment“, explique le bourgmestre d’Uccle, Boris Dilliès (MR).

Ce bâtiment sera par ailleurs chauffé en hiver et rafraichi en été par un système de riothermie, un processus de récupération des calories des eaux d’égout mis en place par Vivaqua, une première en Belgique.

■ Duplex de Maël Arnoldussen et Charles Carpreaux