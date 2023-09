La commune d’Ixelles saturée par les demandes de boxes à vélos : “Nous arrivons au bout du système”

Une autre solution existe, selon l’échevin de la Mobilité d’Ixelles.

Face à la multiplication de vols de vélos en région bruxelloise, de nombreux citoyens optent aujourd’hui pour les boxes installés en rue pour garer leurs deux-roues. Problème : si vous faites une demande pour obtenir une place dans l’un de ces boxes, cela peut prendre plus d’un an. Les communes les plus touchées sont Ixelles et Schaerbeek. Yves Rouyet, échevin de l’Urbanisme et de la Mobilité à Ixelles explique les raisons de ce phénomène dans le 12h30.

“Le bâti à Ixelles est essentiellement composé de maisons anciennement unifamiliales – trois étages en enfilade avec un escalier – qui ont été subdivisées en appartement. Il n’y a donc aucun espace adéquat dans ces maisons pour accrocher son vélo. Depuis 2018, nous nous sommes inscrits à fond dans le programme de boxs à vélo passant de 1 en 2018 à plus de 60 dans l’espace public aujourd’hui. Nous sommes donc dans un rythme très soutenu. Néanmoins, nous arrivons au bout du système car l’offre augmente, mais la demande augmente encore plus vite. Ce que nous essayons de faire aujourd’hui est de développer le stationnement dans des parkings en ouvrage, c’est-à-dire en bâtiments“, explique l’échevin.

■ Une interview d’Yves Rouyet, échevin de l’Urbanisme et de la Mobilité à Ixelles, au micro de Camille Paillaud